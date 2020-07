Tre missioner til vores nærmeste planet, Mars, nærmer sig tidspunktet for afgang.

Tre lande er alle på vej med en Mars-mission: De Forenede Arabiske Emirater, Kina og USA.

Alle tre er i gang med de sidste forberedelser. De håber på at drage fordel af situationen, hvor Jorden og Mars er nærmest hinanden, nemlig blot 55 millioner kilometer fra hinanden.

Sådan noget sker kun hver 26. måned, og det giver landene et smalt vindue til at opsende hver deres mission.

Ingeniører står forand en model, der skal sendes op som den første Marsmission af et arabisk land. Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere Ingeniører står forand en model, der skal sendes op som den første Marsmission af et arabisk land. Foto: GIUSEPPE CACACE

Alle planlægger de at sende hvert sit ubemandede, terrængående og fjernstyrede køretøj til Mars for at prøve på at finde beviser for, at der engang har været levende liv.

Rejsen derop tager seks måneder, og Hope Probe – De Forenede Arabiske Emiraters mission – sendes afsted 15. juli.

Kina sender Tianwen-1 missionen – et lille, fjernstyret køretøj – op mellem 20. og 25. juli.

Og det mest ambitiøse projekt, US Mars 2020, skal sendes af sted 30. juli.

Dette er en kunstners vision af det amerikanske fjernstyrede køretøj 'Perseverance', som bliver sendt op til Mars den 30. juli. Foto: HANDOUT Vis mere Dette er en kunstners vision af det amerikanske fjernstyrede køretøj 'Perseverance', som bliver sendt op til Mars den 30. juli. Foto: HANDOUT

Dens køretøj bliver kaldt 'Perseverance' – på dansk 'udholdenhed' – og det er planen, at det skal tilbringe et helt Mars-år (687 dage på Jorden) på planetens overflade.

Opgaven bliver at indsamle klippestykker og jord, som videnskabsfolkene håber vil kaste lys over, hvad der engang har levet deroppe.

En fjerde planlagt mission, Ruslands og EU's ExoMars, er blevet udsat til 2022 på grund af coronakrisen.

Der er virkeligt kommet gang i missionerne til Mars, siden det for mindre end 10 år siden blev fastslået, at vand engang har flydt på overfladen af planeten.

Her ses en modet af De Forenede Arabiske Emiraters rumskib i Muhammed Bin Rashid Space Center i Dubai. Foto: KARIM SAHIB Vis mere Her ses en modet af De Forenede Arabiske Emiraters rumskib i Muhammed Bin Rashid Space Center i Dubai. Foto: KARIM SAHIB

Men indtil videre er det kun USA, der har gjort virkelig detaljerede studier af Mars.