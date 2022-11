Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den spanske kystvagt har reddet tre migranter, der sad på roret af en tanker.

Det skriver Sky News.

De tre migranter blev fundet på olie- og kemikalietankeren Alithini II, da skibet ankom til Las Palmas på de kanariske øer mandag efter en 11 dage lang rejse fra Lagos i Nigeria.

Efter skibet ankom til Las Palmas, blev de tre migranter behandlet på hospitalet for moderat dehydrering.

Det er ikke første gang, at nordafrikanske migranter har forsøgt at lade sig smugle ind ved at sidde på roret af et skib.

Tilbage i oktober 2020 blev fire personer opdaget i at lade sig fragte på et skibsror fra Lagos til Las Palmas.

Politiet opdagede dem efter 10 dage, da skibet ankom til Las Palmas.

Antallet af migranter, der forsøger at krydse havet fra Nordafrika til de kanariske øer, er steget voldsomt siden 2019.

Ifølge Reuters er der en stigning på 51 procent alene på årets første fem måneder sammenlignet med de fem første måneder sidste år.

Men det er med livet som indsats, for flere tusinder migranter dør hvert år.