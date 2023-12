Det er en af Europas største katedraler, og så er det Tysklands mest besøgte turistattraktion.

Kölner Dom i Köln, som ifølge Deutsche Welle havde mere end fire millioner besøgende gæster i 2022.

Nu trækker den dog overskrifter i en helt anden og mere dyster sammenhæng.

Tysk politi har anholdt yderligere tre personer, som mistænkes for at have været med til planlægningen af et angreb på katedralen nytårsaften.

Det skriver Bild.

Ifølge Bild kan de tre anholdte stå i ledtog med de fem mænd, som blev anholdt juleaften. De mistænkes ligeledes for at have planlagt attentatet.

Siden da har sikkerhedsforanstaltningerne været skærpet i centrum af Köln.

»Islamistiske individer og grupper er mere aktive end nogensinde i øjeblikket,« siger Herbert Reul, indenrigsminister i delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor Köln ligger.

Han siger dog samtidig, at beboerne i byen ikke skal være nervøse, og at de skal fejre nytår, som de normalt ville gøre det.