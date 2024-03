Læger uden Grænser er bekymrede over situationen ved hospital i Khan Younis. Ministerium melder om skuddræbte.

Ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium i Gazastriben har israelske skarpskytter dræbt mindst tre palæstinensere og såret ti andre på Nasser-hospitalet i byen Khan Younis.

De tre er blevet dræbt i skyderi siden tirsdag eftermiddag, meddeler ministeriet ifølge Reuters.

Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra israelsk side. Det er også vanskeligt at få den type meldinger bekræftet fra uafhængige kilder.

Nasser er det største hospital i den sydlige del af Gazastriben.

Læger uden Grænser skriver i en besked på det sociale medie X, at israelske soldater tirsdag beordrede fordrevne palæstinensere ud af hospitalet.

Patienter og ansatte fik lov til at blive.

- Vi er meget bekymrede over den situation, der udspiller sig ved Nasser-hospitalet i Khan Younis, skriver hjælpeorganisationen.

- Læger uden Grænser opfordrer israelske styrker til at sikre, at alle sundhedsansatte, patienter og fordrevne er uskadte.

Organisationen bekræfter ikke umiddelbart meldingen fra sundhedsministeriet i det Hamas-kontrollerede område om, at tre skulle være dræbt og ti såret.

I Rafah, der ligger i den sydlige del af Gaza, myldrer det med fordrevne palæstinensere, der bor i teltlejre. De er flygtet fra bombardementer i andre dele af Gaza.

Israel siger, at det vil prøve at få militante fra Hamas ud af gemmesteder i Rafah og befri gidsler, som Hamas har taget.

Det israelske militær siger, at det arbejder på en plan for at evakuere palæstinensiske civile. Ingen planer er dog blevet fremlagt og nødhjælpsorganisationer siger, at de fordrevne ikke har andre steder at tage hen i det sønderbombede Gaza.

Natten til tirsdag beskød israelske kampvogne den østlige del af Rafah.

Rafah grænser op til Egypten, der dog har gjort det klart, at det ikke vil tillade flygtninge over grænsen.

Sundhedsmyndighederne i Gaza oplyser tirsdag, at 133 palæstinensere er blevet dræbt det seneste døgn.

Det betyder, at i alt 28.473 mennesker ifølge Gazas sundhedsmyndigheder er blevet dræbt, siden Hamas' angreb på Israel 7. oktober, hvor omkring 1200 ifølge Israel blev dræbt.

/ritzau/Reuters