Et højtstående Hamas-medlem overlevede, mens flere andre angiveligt blev dræbt i angreb i libanesisk kystby.

Israelsk militær har lørdag udført et angreb i Libanon 60 kilometer fra grænsen mellem Libanon og nabolandet Israel.

Målet for angrebet var en palæstinenser med forbindelse til den militante bevægelse Hamas. Personen overlevede.

Til gengæld blev tre andre dræbt.

Det oplyser fire unavngivne sikkerhedskilder til Reuters.

Den ene af de tre dræbte skal være et medlem af den militante bevægelse Hizbollah, der holder til i Libanon.

Hizbollah er allieret med Hamas, som Israel forsøger at nedkæmpe i Gaza.

Ifølge nyhedsbureauet AFP's oplysninger er det et højtstående Hamas-medlem, som Israel har forsøgt at ramme, men som overlevede. Der er lørdag eftermiddag endnu ikke offentliggjort et navn på vedkommende.

Redningsmandskab har i øvrigt oplyst til AFP, at to civile omkom i angrebet. Det er altså uklart, om der er to eller tre omkomne.

Israel har endnu ikke kommenteret oplysningerne om angrebet.

Det fandt sted meget længere inde på libanesisk territorium end andre angreb, som Israel har udført mod mål i Libanon de seneste måneder.

Billeder fra Libanon viser, at en bil i kystbyen Jabra blev totalskadet i angrebet. Det er uvist, om de omkomne befandt sig i bilen.

Det er uvist, om målet for angrebet er kommet til skade, og hvor alvorligt tilskadekommen personen i så fald er.

Siden Israel indledte sin offensiv mod Hamas i Gaza i oktober, har Hizbollah adskillige gange sendt raketter mod det nordlige Israel fra Libanon.

Det har fået israelsk militær til at angribe en række mål i grænseregionen i det sydlige Libanon.

På grund risikoen for raketangreb er tusindvis af israelere blevet evakueret fra byerne langs grænsen til Libanon i det nordlige Israel.

Hamas og Hizbollah er begge støttet af Iran. Hverken Iran eller de to militante bevægelser anerkender Israels ret til at eksistere.

/ritzau/