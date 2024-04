Nogle har måske set filmen 'Cast Away', hvor Tom Hanks laver et 'HELP'-skilt i et desperat forsøg på at blive reddet fra en øde ø.

Og det sker faktisk også i virkeligheden.

Så sent i denne uge, hvor tre personer blev reddet fra en øde ø i Stillehavet. Det skriver CNN om den utrolige historie.

I mere end en uge var tre lokale søfolk strandet på øen Pikelot Atoll i østaten Mikronesien.

Hvis du ikke har hørt om det, er det måske ikke så mærkeligt.

Øen ligger fjernt i Stillehavet med hundredvis af kilometer til den nærmeste ø.

Og her befandt de sig ellers i en uge.

I ugen forinden, omkring 2. april, var deres båd blevet fanget af dønninger, der ødelagde motoren. I al hast skyndte de sig i land, hvor øen Pikelot Atoll var den eneste i nærheden.

Desværre nåede de ikke at ringe efter hjælp, før deres radio løb tør for batteri. Og så var de ellers fanget.

I et forsøg på at redde sig selv samlede de grene og blade og lavede et 'HELP'-skilt, som du kan se øverst på siden.

Efterfølgende levede de af kokosnødder og vand fra en lille brønd, som bliver benyttet af lokale fiskere i området. Og så kunne de ellers bare vente.

Det gjorde de så i en uge.

Først 6. april slog familiemedlemmer alarm, da de tre personer ikke var vendt retur.

Det fik myndighederne til at indlede en stor – og meget vanskelig – eftersøgning.

Pikelot Atoll ligger i et ø-område, der tæller 600 små øer i et 2,5 millioner kvadratkilometer hav.

Men alligevel lykkedes det for et amerikansk jetfly at finde frem til dem. Ikke mindst takket være skiltet, som myndighederne kalder »afgørende« for at finde dem.

Flyet kastede overlevelsespakker og en radio ned til de strandede mænd – og dagen efter blev de reddet af den amerikanske kystvagt.

Efter at have været i overlevelseskamp i mere end en uge.

CNN har forsøgt at få en kommentar fra de pårørende til mændene – men det har ikke været muligt.