Tre hvide mænd er tiltalt for drabet på den 25-årige Ahmaud Arbery, der blev skudt under en løbetur i februar.

Tre mænd er ved en domstol i Georgia formelt blevet tiltalt for drabet på en 25-årig sort mand, som blev skudt under en løbetur i februar.

Det oplyser Joyette Holmes, der er distriktsanklager i Cobb County i Georgia, onsdag skriver CBS News.

Sagen fik i begyndelsen af maj opmærksomhed i hele USA, da en video af skuddrabet blev delt på nettet.

Optagelserne viser øjensynligt, at Ahmaud Arbery løber ned ad en gade, hvor han støder på to bevæbnede mænd, der har blokeret gaden med en pickup.

Efter et skænderi bliver Arbery skudt. Videoen udløste demonstrationer og beskyldninger fra flere sider om, at hvide personer slipper ustraffet fra at slå sorte ihjel.

De to mænd, den 64-årige tidligere politimand Gregory McMichael og hans 34-årige søn Travis McMichael, blev først sigtet for drabet over to måneder senere.

De to, som begge er hvide, har forklaret politiet, at de forfulgte Ahmaud Arbery på en mistanke om, at han var en indbrudstyv og handlede i selvforsvar, da de skød ham.

William "Roddie" Bryan er også tiltalt for drabet, fordi han med sin truck ifølge anklagemyndigheden afskar Arbery fra at undslippe, skriver CBS News. Det var Bryan, som optog drabet på sin mobiltelefon.

En af sagens efterforskere har ifølge CBS News siden oplyst, at Bryan har fortalt, at han overhørte Travis McMichael tale nedsættende og racistisk til Arbery, mens denne lå døende på jorden.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, oplyste i slutningen af maj, at det efterforsker sagen som en hadforbrydelse.

Det får dog ikke betydning for de tre tiltalte personer, oplyser distriktsanklager Joyette Holmes.

Georgias lovgivende forsamling vedtog tirsdag ganske vist en lov om hadforbrydelser, som vil give anklagere mulighed for at gå efter en hårdere straf for personer, der er dømt for at angribe en person udelukkende på grund af dennes hudfarve.

Men ifølge anklageren har loven ikke tilbagevirkende kraft.

- Hvis loven var blevet underskrevet før hændelsen, ville det være noget, vi ville kunne overveje i denne sag, siger Joyette Holmes ifølge CBS News.

/ritzau/