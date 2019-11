Hele 36 år sad Alfred Chestnut, Ransom Watkins og Andrew Stewart fængslet for mordet på skoleeleven DeWitt Duckett tilbage i 1983.

Et mord som de vel at mærke aldrig begik.

Det er i hvert fald ifølge CNN den konklusion, retten i Baltimore nåede mandag, hvor de tre mænd blevet løsladt.

»Det var helvede. Det var elendigt,« siger Alfred Chestnut om de mange år i fængslet.

Der var massivt pressefremmøde, da de tre mænd blev frikendt mandag aften lokal tid. Foto: TODD KIMMELMAN Vis mere Der var massivt pressefremmøde, da de tre mænd blev frikendt mandag aften lokal tid. Foto: TODD KIMMELMAN

Både ham og Ransom Watkins var blot 16 år, da de blev fængslet for mord, mens Andrew Stewart var 17. I dag er alle tre i starten af 50erne og skal for første gang i deres voksne liv forsøge at skabe en tilværelse uden for fængslets mure.

Frifindelsen er et direkte resultat af, at Alfred Chestnut i foråret 2018 opdagede beviser i sagen, som under retssagen blev tilbageholdt for hans forsvarsadvokater.

Det fik ham til at række ud til Baltimores Conviction Integrity Unit (Baltimores enhed for retfærdige domfældelser, red.), som undersøger gamle domfældelser.

Med hjælp fra dem, lykkedes det den i dag 52-årige Alfred Chestnut at overbevise retten om sin - og sine kammeraters - uskyld, som han har været vedholdende omkring, lige siden de blev arresteret.

Drabet på DeWitt Duckett 14-årige DeWitt Duckett blev skudt og dræbt i november 1983 - angiveligt for at gerningsmændene kunne få fat i hans højelskede basketball-jakke. Alfred Chestnut, Ransom Watkins og Andrew Stewart, som dengang var teenagere, pjækkede fra flere timer den dag. En halv time før mordet fandt sted, blev de eksorteret væk fra skolens område af en vagt. De tre blev dømt for mordet på baggrund af vidneberetninger og hvad anklageren på daværende tidspunkt sagde var et afgørende bevis - en Georgetown basketball-jakke, som blev fundet i Chestnuts soveværelse. Der blev dog hverken fundet blod eller krudtslam på jakken, som hans mor desuden også have en kvittering på. En butiksarbejder kunne endda bekræfte, at hun havde købt den kort inden. Derudover blev anonyme opkald om en anden mulig gerningsmand holdt skjult for forsvaret. Teenageren, opkaldene handlede om, blev kort efter mordet set iført Duckett's jakke og tilstod mordet. Kilde: CNN

»Alt, jeg gjorde for mig selv, gjorde jeg også for dem (Watkins og Stewart, red.),« siger han til CNN.

Advokaterne, som har involveret i sagen, har udtalt, at de var forfærdet over mængden af beviser, der beviser de tre mænds skyld, men som under retssagen blev skjult for forsvaret og juryen.

Både de mistænkte og vidnerne i sagen - der alle var mindreårige tilbage i 1983 - blev blandt andet afhørt af politiet, uden at deres forældre var til stede.

Derudover blev anonyme opkald om en anden mulig gerningsmand skjult for forsvaret.

Fredag modtog Alfred Chestnut, Ransom Watkins og Andrew Stewart en undskyldning fra retten i Baltimore.

»Jeg synes ikke, at i dag er en sejr. Det er en tragedie, og vi bliver nødt til at vedkende os ansvaret,« sagde Marilyn Mosby fra anklagemyndigheden i Baltimore.

»Der er intet, vi kan gøre for at oprette de skader, som er blevet påført disse mænd, der har fået frarøvet 36 år af deres liv.«

Under frifindelsen påpegede Alfred Chestnut, at mange sidder uskyldigt dømt i de amerikanske fængsler. »De har brug for en stemme,« sagde han.