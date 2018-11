Efterforskningen tyder på, at angrebet kunne have kostet mange mennesker livet, oplyser australsk politi.

Tre mænd, som angiveligt sympatiserer med den militante gruppe Islamisk Stat (IS), er tirsdag blevet anholdt for at planlægge et stort angreb i Australiens andenstørste by, Melbourne.

Det oplyser australsk politi.

De tre mænd har australsk statsborgerskab, men er af tyrkisk oprindelse. De blev alle anholdt i razziaer i Melbourne natten til tirsdag lokal tid.

Tidligere i år fik alle tre annulleret deres pas af sikkerhedshensyn.

Det oplyser politikommissær ved politiet i delstaten Victoria Graham Ashton.

Politikommissæren oplyser videre, at trioen kommunikerede via krypterede beskeder, hvilket gjorde det vanskeligt for politiet at klarlægge, hvor og hvornår angrebet ville finde sted.

- Der var udsigt til, at det ville blive et travlt sted, hvor de kunne dræbe mange mennesker, siger han.

Ifølge politiet forsøgte mændene at anskaffe sig semiautomatiske rifler.

På et pressemøde tirsdag siger premierministeren i Victoria, Daniel Andrews, at "alvorligheden af denne hændelse bør ikke undervurderes".

De tre mænd på henholdsvis 21, 26 og 30 år bliver senere tirsdag fremstillet for en dommer i Melbourne.

Her vil de blive sigtet for planlægning af et terrorangreb. Findes de skyldige, risikerer de fængsel på livstid.

Mændene har været i politiets søgelys siden marts, men er ifølge myndighederne blevet mere radikaliseret siden et knivangreb i Melbourne 9. november.

Her gik en somalisk-australsk mand til angreb i et shoppingområde i byen og dræbte en ældre mand og sårede to andre personer.

Vicepolitikommissær ved det føderale politi i Australien Ian McCartney oplyser, at Australien siden september 2014 har sigtet 90 personer i 40 terrorefterforskninger.

- Hvis vi ikke havde handlet hurtigt for at forhindre dette angreb, tror vi, at konsekvenserne ville have været skræmmende. Risikoen for store tab af menneskeliv ville være stor, siger han.

/ritzau/AP