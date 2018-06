Tre dømte var blandt 10 maskerede mænd, som for et halvt år siden angreb synagogen i Göteborg med brandbomber.

Göteborg. Tre mænd er idømt fængsel for en hadforbrydelse. De deltog i et angreb med brandbomber mod den jødiske synagoge i Göteborg i december.

Den ene af mændene vil efter udstået straf blive udvist af Sverige i 10 år, skriver Göteborg-Posten.

De dømte er henholdsvis 18, 22 og 24 år. Den ene af de dømte er syrisk statsborger, mens de to øvrige er statsløse palæstinensere.

De er dømt for grov vold og forsøg på groft hærværk. De kastede brandbomberne 9. december, mens en ungdomsfest med 40 deltagere var i gang inde i synagogen.

ifølge dommeren var formålet at true og skade "den jødiske befolkning i sin helhed" i Sverige. Retten karakteriserer det derfor som en hadforbrydelse.

Det betyder en skærpelse af straffene.

To af de dømte får to års fængsel, mens den tredje får et år og tre måneders fængsel. Den 22-årige palæstinenser, der anses for at have været hovedmanden, udvises af landet i 10 år, når han har afsonet sin straf. Han har i forvejen fået afslag på asyl i Sverige.

Ved angrebet på synagogen deltog omkring 10 maskerede mænd, men det er kun lykkedes at identificere de tre mænd, som fik deres straf mandag.

Eksperter udtalte under retssagen, at der ikke var nogen større risiko for, at synagogen skulle være brudt i brand.

Angrebet skete samme dag, at den amerikanske regering bebudede, at USA's ambassade i Israel skulle flyttes fra Tel Aviv til Jerusalem.

