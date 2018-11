En amerikansk samler betalte torsdag, hvad der svarer til 5,6 millioner kroner for tre små "månesten".

Tre små fragmenter af sten fra Månen blev torsdag solgt for 855.000 dollar - svarende til 5,6 millioner kroner - ved en auktion i New York.

De såkaldte månesten blev bragt hjem fra Månen i forbindelse med en ubemandet sovjetisk rummission i 1970.

Ifølge auktionshuset Sotheby's, der stod for salget, er stenene det eneste materiale fra Månen, som er i private hænder. Det var en anonym amerikansk samler, der torsdag sikrede sig de sjældne sten.

En anden amerikansk samler havde sat stenene til salg. Han købte dem ved en auktion i 1993 for 442.500 dollar.

Der er tale om tre ultrasmå sten. De måler således mellem cirka to gange to millimeter og ned til en gange en millimeter.

De små fragmenter blev bragt til Jorden i forbindelse med den ubemandede Luna-16-mission. Her blev der boret et 35 centimeter dybt hul i Månens overflade, hvorfra der blev indsamlet prøver.

De fleste øvrige prøver, der er taget på Månen, ejes stadig af dem, der indsamlede dem. Det drejer sig om USA's Apollo-missioner 11 til 17 samt de sovjetiske Luna-16-, Luna-20- og Luna-24-missioner.

Torsdagens køb i New York er langtfra første gang, at samlere betaler store summer for artefakter fra Månen.

Blandt andet blev en lille taske, som den amerikanske astronaut Neil Armstrong havde med sig under månelandingen i 1969, sidste år solgt for 1,8 millioner dollar - i dag svarende til omkring 11,8 millioner kroner.

Tasken blev solgt på 48-års-dagen for Apollo 11's historiske månelanding 20. juli 1969. Den blev brugt til at bære materiale fra Månen og indeholdt stadig spor efter månestøv.

/ritzau/Reuters