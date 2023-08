En tre måneder gammel baby er afgået ved døden i USA, efter at have siddet i en parkeret bil i solen.

Det skriver ABC News om sagen, der skete tirsdag i Houston, Texas.

En mor ankom med sine to børn, sin tre måneder gamle baby og et fireårigt barn, til et psykiatrisk center, hvor hun skulle aflægge et besøg.

Men af uforklarlige årsager var det kun det fireårige barn, hun tog med sig ud af bilen.

Det er uvist, hvor længe moren var væk. Ikke desto mindre var babyen ikke ved bevidsthed, da hun vendte retur.

Hun reagerede prompte og ringede til politiet, der straks ankom med en ambulance og tog babyen på hospitalet. Her afgik den lille dreng ved døden.

Politiet ved ikke, om der er tale om en fejl eller en bevidst handling fra morens side.

»Sagen er tragisk, men kunne have været undgået,« lød det fra Yasar Bashir ved Houston Police.

»Det er meget varmt i Houston, og man skal ikke under nogen omstændigheder lade sit barn blive i bilen. Ikke engang i et øjeblik. Og når der er tale om et nyfødt barn eller et barn, stiger kropstemperaturen meget hurtigt.«

Babyens dødsårsag skal nu undersøges, og politiet udelukker ikke sigtelser i sagen. Det afhænger af undersøgelserne.

»Når et barn dør, sænker man farten på efterforskningen og sørger for, at man ikke gør noget forkert,« siger Yasar Bashir videre.

Tirsdag var store dele af Texas ramt af en hedebølge. I Houston var det eksempelvis lidt over 42 grader, skriver ABC News.