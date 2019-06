Tre forrådnede lig, der i henholdsvis 1985 og 2000 blev fundet i to tønder i en amerikansk park, blev torsdag identificeret.

Ligene er blevet identificeret til at være en ung 24-årig mor ved navn Marlyse Elizabeth Honeychurch og hendes to døtre, 6-årige Marie Elizabeth Vaughn og Sarah Lynn McWaters, der var ét år gammel, da hun blev dræbt.

Ifølge Fox News blev de tre sidst set i 1978, hvor de var i følgeskab med en kendt seriemorder ved navn Terry Peder Rasmussen.

Ligene blev fundet i tønder i Bear Brook State Park i den amerikanske delstat New Hampshire i begyndelsen af 1985 og i endnu en tønde i maj 2000.

Tønden til venstre blev fundet i 1985, mens den til højre blev fundet 15 år senere. Foto: New Hamshire State Attorney's Office

Der blev i alt fundet fire lig i de to tønder, men det fjerde lig - endnu en lille pige - er endnu ikke identificeret. Myndighederne har dog afkræftet, at hun skulle være i familie med de tre andre lig.

Politiet mener dog, at de alle fire blev slået ihjel af Terry Peder Rasmussen, der trods det danske mellem- og efternavn er født i Colorado i USA.

»Han forsøgte at skjule, hvem han var, og hvad han gjorde, men det lykkedes ham ikke. Vi ved, hvad han gjorde, og nu ved vi, hvem hans ofre var,« sagde Jeffrey Strelzin, advokat hos anklagemyndigheden, på et pressemøde torsdag.

Terry Peder Rasmussen døde i 2010, men allerede inden da var han mistænkt for at have slået mindst seks kvinder og to børn ihjel.

Det nu identificerede kvindelige offer, Marlyse Elizabeth Honeychurch, blev sidst set på Thanksgiving Day, ('taksigelsesdagen', red.) i 1978 i fællesskab med sine to døtre og Terry Peder Rasmussen.

Hun forlod dengang Californien efter et skænderi med sin mor. Hendes familie forsøgte at finde frem til hende i begyndelsen af 1985, men uden held.

Senere samme år blev den ene af tønderne med lig fundet, og 15 år senere - i år 2000 - blev den anden tønde fundet.

Det er altså først nu, at myndighederne har formået at slå fast, at ligene i den første tønde var Marlyse Elizabeth Honeychurch og hendes ældste datter, mens den anden indeholdte ligene af hendes yngste datter samt en endnu ukendt pige.

De dræbte blev sidst set sammen med seriemorderen Terry Peder Rasmussen. Foto: New Hamshire State Attorney's Office

Terry Peder Rasmussen nåede at benytte sig af fem forskellige alias i hans levetid.

Han var inden sin død blandt andet mistænkt for at have slået sin egen kæreste, Denise Beaudin, ihjel.

De to - og Beaudins seks-måneder gamle baby - boede sammen i den amerikanske by Manchester, men forsvandt pludselig fra den ene dag til den anden tilbage i 1981.

Denise Beaudins familie meldte hende dog aldrig savnet, fordi de gik ud fra, at parret havde forladt byen på grund af økonomiske problemer.

Denise Beaudins lig er aldrig blevet fundet, men myndighederne tror, at Terry Peder Rasmussen slog hende ihjel et sted mellem New Hamshire og Californien.

I 1986 efterlod han Beaudins barn, og han blev derfor senere idømt 18 måneder i fængsel for at have efterladt et barn, men han stak i 1990 af under sin prøveløsladelse.

I 2003 blev han så dømt for at dræbe sin daværende hustru, Eunsoon Jun. Hendes lig blev fundet deltvist parteret i deres kælder - begravet under kattegrus.

Identificeringen af de tre lig i tønderne er sket ved hjælp af DNA-tests og genealogisk research.