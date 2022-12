Lyt til artiklen

Tre kvinder er døde og yderligere fire såret efter et skyderi på en café i Rom søndag.

De syv personer mødtes for at diskutere tiltag i deres boligblok – de var nemlig hver især med i beboerudvalget.

Næstformanden i udvalget fortalte, at en bevæbnet mand pludselig kom ind og råbte: »Jeg slår jeg alle ihjel,« før han brugte sin pistol, skriver BBC.

Manden, der er 57 år, er nu varetægtsfængslet. Politiet har endnu ikke kommenteret på motivet, men det lyder, at den mistænkte havde haft stridigheder med nogle i udvalgets bestyrelse.

I et opslag på Facebook udtrykker premierminister Giorgia Meloni dyb sorg over hændelsen. En af de dræbte kvinder var nemlig en af hendes gode veninder.

'Det er ikke er rigtigt at dø sådan her. Nicoletta var glad, og smuk, i den røde kjole, hun købte til sin 50-års fødselsdagsfest for et par uger siden. For mig vil hun altid være smuk og glad sådan her,' skriver hun på Facebook og deler et billede af de to.

Hun beskriver sin veninde som en beskyttende mor, en diskret ven og en stærk kvinde.

'Men frem for alt var hun professionel med en pligtfølelse ud over det sædvanlige. Det var den pligtfølelse, der søndag morgen tog hende derhen, hvor en mand ventede på at skyde og dræbe hende sammen med to andre kvinder under et lejlighedsmøde i Rom.'

Borgmesteren i Rom, Roberto Gualtieri, har beskrevet skyderiet som en »alvorlig voldsepisode« og sagde, at han ville deltage i et hastemøde mandag.

Giorgia Meloni er leder af Italiens yderste højrefløjsparti Brothers of Italy. Hun blev landets første kvindelige premierminister i oktober.