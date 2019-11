Medlemmer af mormonsamfund blev skudt og dræbt nær grænse til USA ved mulig forveksling.

Mindst tre kvinder og seks børn er blevet dræbt ved et baghold i det nordlige Mexico. Angrebet betegnes som en massakre. De dræbte var alle med i et mormonsk samfund.

Julian Lebaron, som er i familie med flere af ofrene, siger, at hans kusine og fire af hendes børn var på vej til en lufthavn, da de blev skudt og dræbt i Rancho de la Mora, tæt på den amerikanske grænse.

- De blev beskudt, da de sad i deres bil, som senere blev stukket i brand, siger Lebaron til Formula Radio.

To andre køretøjer med to kvinder og to børn på omkring 10 år blev fundet dræbt nogle timer senere. Mindst fem børn, hvoraf et var såret af skud, havde held med at flygte, siger Lebaron.

Oplysningerne bekræftes af Mexicos sikkerhedsminister, Alfonso Durazo, som siger, at gerningsmændene måske har antaget, at ofrene var knyttet til et rivaliserende narkotikakartel.

Den mexicanske præsident, Lopez Obrador, siger, at han på opfordring fra præsident Donald Trump vil tage kontakt til Washington om drabene på mormonerne.

Angrebet skete på grænsen mellem delstaterne Chihuahua og Sonora. Lebaron beskriver området som en "krigszone", hvor narkotikakarteller og forbryderbander bekæmper hinanden.

Der er modstridende rapporter om antallet af sårede og dræbte, og Cesar Augusto fra anklagemyndigheden i Chihuahua, siger, at der fortsat hersker uklarhed om angrebet.

Motivet til angrebet er også uklart. Ifølge Lebaron kan hans familie tilfældigt være havnet i et opgør mellem forskellige bander, men han tilføjer, at der i den senere tid er blevet rettet flere trusler mod det mormonske samfund.

Op mod 5000 personer er fundet i over 3000 umærkede grave i Mexico siden 2006, hvor hæren blev sat ind i kampen mod landets narkotikakarteller, viste en nylig rapport om narkotikakrigens ofre.

Over 40.000 personer er meldt savnede af deres familier i Mexico.

/ritzau/Reuters