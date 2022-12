Lyt til artiklen

Tre mennesker er mandag aften blevet overfaldet i en Lidl-butik i det nordlige Frankrig.

De tre blev angiveligt angrebet af en mand, der sprang på dem med en økse, skriver avisen La Voix du Nord.

To af de kvæstede meldes i alvorlig tilstand.

Hændelsen fandt sted i Jeumont i det nordlige Frankrig.

Ifølge de foreløbige meldinger skulle gerningsmanden også have forsøgt at skade sig selv.