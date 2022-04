Tre sumatratigre er fundet dræbt i urskoven i Indonesien i søndag. De tre dyr er tæt på én procent af de sumatratigre, der lever i naturen.

De døde tigre blev fundet, efter at være blevet fanget i fælder, der var sat op for at fange bjørne.

Det er blot endnu et søm til kisten over sumatratigrenes endeligt. Antallet af dyr formindskes hvert år, og der lever mindre end 400 tigre vildt i urskovene. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Skoven forsvinder nogle steder hastigt, så tigrenes naturlige levesteder bliver mindre og mindre. Samtidigt giver det anledning til voksende konflikter med mennesker.

Her ses to af de tre dræbte sumatratigre. Foto: INDONESIAN POLICE

To af de døde tigre blev først fundet af lokale folk i Aceh, et område på den nordlige del af øen Sumatra, og så blev politiet alarmeret.

De to blev fundet i en palmeplantage, hvor de store metalslynger havde fået fat på deres ben. Det oplyser politiet.

Blot nogle timer senere fandt politiet endnu en død tiger, blot 500 meter fra de første to. Dens fødder var også fanget af en metalslynge, og den var begyndt at rådne.

»Den første mistanke er, ar tigrene er døde, fordi de er blevet fanget af en bjørnefælde. Da vi fandt dem, var deres fødder fanget af en metalslynge,« fortæller den lokale politichef Hendra Sukmana i en udtalelse søndag.

»Vi fordømmer denne handling på det kraftigste. Hvis testene afslører, at det var en bevidst handling, der førte til døden for disse prægtige dyr, så vil vi tage affære. Det fortæller Agus Arianto til nyhedsbureauet AFP i mandags.

Tigre fra Sumatra anses for kritisk truet med under 400, der lever frit.

Der bliver dræbt op til ti tigre om året, siger det indonesiske ministerium for skovbrug.

Også krybskytter tager deres del af rovet. Ikke mindst på grund af den medicin, som især Kina sværger til. Selvom der ikke kan føres noget endeligt bevis for, at medicinen virker.