Der er fredag eftermiddag massiv kø på Hillerødmotorvejens forlængelse.

Det skriver DR P4 Trafik på X.

Køen er tre kilometer lang, og den er opstået efter, at vejen har været spærret i sydgående retning på grund af fældning af et træ, der var ved at vælte.

Der er åbent for gennemkørsel igen, men en massiv kø, skal altså afvikles.

Opdateres …