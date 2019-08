Tre mennesker blev på bare 24 timer angrebet af en eller flere hajer på New Smyrna Beach i Volusia County i Florida i weekenden.

Ofrene var surferne Emily Comfort, 20, og Riley Petrovich, 21, samt Peter Bourbeau på 51 år.

Emily Comfort var den eneste af de tre, der blev fragtet til hospitalet efterfølgende. Hun var dog uden for livsfare, da hun ankom, skriver CNN. Riley Petrovich måtte også behandles efter at være blevet bidt i sin højre fod. Han lod sig dog ikke transpotere til hospitalet. Peter Bourbeau slap med overfladiske skræmmer.

Præcis hvilken type haj, der stod bag angrebene er uvist, men der findes både tigerhajer og hammerhajer i området.

Sådan kan monsteret, der stod bag weekendens angreb se ud. Foto: HANDOUT Vis mere Sådan kan monsteret, der stod bag weekendens angreb se ud. Foto: HANDOUT

Hajerne elsker Florida

Ifølge International Shark Attack File har Volusia County i Florida registreret 303 hajangreb siden 1882. Det er flest i hele USA.

Nummer to på listen er Brevard County, der ligeledes ligger i Florida, hvor 147 angreb har fundet sted.

Hajekspert ved Kattegatcentret, Rune Kristiansen, fortæller til B.T., at hajerne strømmer til Florida grundet det tropiske klima samt den høje bade- og fiskeaktivitet ved kysterne.

Siden 1837 er der registreret 1441 hajangreb i USA, og Florida er den stat, der dominerer klart mest med 828 angreb. Hawaii er nummer to på listen med 162 angreb.

En haj ser ikke et menneske som et naturligt bytte. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere En haj ser ikke et menneske som et naturligt bytte. Foto: GABRIEL BOUYS

Man skal ikke være bange for hajer

Rune Kristiansen siger, at hajerne ikke har en intention om at skade mennesker, når de ser dem. De undersøger bare, om vi er et naturligt bytte, og når de finder ud af, at det er vi ikke, svømmer de væk igen.

Når hajerne kommer helt tæt på mennesker, skyldes det tit, at menneskerne færdes, hvor de små fisk søger efter mad.

»Man skal ikke være bange for at gå i vandet,« understreger Rune Kristiansen. Han pointerer dog, at man skal have respekt for havet og huske, at man er gæst, hvor hajerne bor.

»En tommelfingerregel er, at hajen skal være over to meter, før man skal frygte den,« påpeger Rune Kristiansen som det sidste.