'Vi er alle helt ødelagte.'

En australsk familie har oplevet en tredobbelt tragedie som følge af de omfattende skovbrande.

Familien Salway fra delstaten New South Wales har mistet tre generationer i flammerne.

Først mistede far og søn livet i flammerne. 30 timer senere døde familiens farmor.

Robert Salway (tv.) og hans 29-årige søn mistede begge livet under de omfattende skovbrande i Australien.

Tirsdag mistede Robert Salway på 63 og hans voksne søn, 29-årige Patrick Salway, livet, da de forsøgte at redde familiens hjem i landsbyen Cobargo i Bega Valley syd for Sydney.

Godt et døgn efter omkom Robert Salways gamle mor som følge af brandene.

Det skriver Dean Hancock på Facebook. Han er gift med Patrick Salways søster, Kellie-Anne.

'Omkring klokken fem tirsdag morgen blev Kellie-Annes far Robert og bror Patrick ramt af en ildkugle, da de forsvarede Robert og Janelles elskede hjem. Tragisk nok overlevede de ikke. Vi er alle helt ødelagte!!! Gået i stykker...'

Patrick Salway var far til et lille barn, og hans kone Renee var gravid med parrets andet barn.

Dean Hancock beskriver i sit opslag en familie i dyb sorg.

'Robert og Patrick var to af de mest ægte og familieorienterede mænd, jeg nogensinde har mødt!!! Jeg er og vil altid være beæret over at have Robert som min svigerfar og Patrick som min svoger. I efterlader et kæmpe tomrum ikke bare i denne familie, men i hele lokalsamfundet.'

Tusindvis er drevet på flugt fra deres hjem den seneste tid som følge af de voldsomme brande, der hærger store dele af Australien.

Patrick Salway har mistet livet i brandene i Australien. Han efterlader sig sin gravide hustru og parrets første barn.

Temperaturer på et godt stykke over 40 grader og kraftige vinde gør slukningsarbejdet besværligt.

Alene i New South Wales er der lørdag over 100 aktive brande. Over halvdelen er ude af kontrol, fordi det ikke er lykkedes at inddæmme dem, oplyser brandchefen.

I Victoria raser brandene også med uformindsket kraft.

»Vi har fortsat de her dynamiske og farlige forhold, den lave luftfugtighed og de kraftige vinde, og det forværres af, at delstaten er knasende tør,« siger Andrew Crisp, der er leder af katastrofeberedskabet i Victoria.

Antallet af bekræftede dødsfald er lørdag dermed oppe på 23, skriver Reuters. Blot i denne uge er 12 mennesker omkommet i brandene, mens der fortsat er 21, som man ikke kan gøre rede for i delstaten Victoria.

Over 1500 hjem er brændt ned siden september. Torsdag blev der erklæret undtagelsestilstand i delstaterne New South Wales og Victoria, som gælder syv dage frem.