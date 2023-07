Lige siden drengen Émile sporløst forsvandt fra en lille fransk landsby, har beboerne været ramt af bekymring og frygt.

Men det er langt fra første gang, byen er havnet i centrum på den måde.

Med den toårige drengs mystiske forsvinden er det nemlig tredje gang på blot 15 år, at byen gennemlever et mareridt.

Det skriver de franske medier La Montagne og BFM-TV.

Der er endnu ikke fundet nogen spor efter den savnede franske dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi føler, at vi har genoplevet disse tragedier siden i lørdags. Tre på femten år: Det er meget for sådan en lille landsby,« siger en beboer i landsbyen Le Vernet, Christian Mollet, til førstnævnte medie og tilføjer:

»Især når vi taler om et barn på to og et halvt år. Jeg er meget urolig for Le Vernet …«

Den franske tv-kanal BFM-TV beskriver, hvordan 'frygt, sorg og bekymring' kan ses i ansigterne på de omkring 200 indbyggere i den lille landsby, der ligger i Alpes-de-Haute-Provence.

Nogle af dem fortæller endda, at de efterhånden har 'indtryk af at bo i en forbandet landsby', lyder det.

For at forstå, hvad den 'forbandelse' udspringer af, skal vi først tilbage til 2008.

Der blev idyllen i byen første gang splintret, da ejeren af den lokale Café du Moulin, Jeanette Grosos, blev brutalt dræbt af en kunde.

Kunden – en ung mand – var samtidig også kendt i området.

Syv år senere, den 24. marts 2015, endte byen med at få nærmest hele verdens bevågenhed rettet mod sig.

Her ses folk arbejde i området, hvor flyet styrtede ned i marts 2015. Foto: Francis Pellier/AFP/Ritzau Scanpix

For den dag styrtede flyet Germanwings Flight 9525 ned i de franske alper blot tre kilometer øst for Le Vernet.

Alle 144 passagerer og seks besætningsmedlemmer ombord på flyet blev dræbt.

Efterfølgende voksede tragedien sig kun større, da det kom frem, at flyets andenpilot Andreas Lubitz tilsyneladende bevidst havde styret flyet direkte ind i en bjergvæg, da det var på vej fra Barcelona til Düsseldorf.

Senere kom det frem, at han gennem længere tid havde kæmpet med mentale problemer og selvmordstanker.

Her ses mindetavlen fra flytragedien i Le Vernet. Foto: Christian B'hmer/AP/Ritzau Scanpix

En mindetavle for tragedien står nu opført i Le Vernet.

Det seneste mareridt begyndte at udrulle sig i lørdags, da Émile på to og et halvt år sporløst forsvandt i landsbyen, mens han blev passet af sine bedsteforældre.

Mens de kortvarigt var i gang med at pakke deres bil til en udflugt, forsvandt drengen fra haven, hvor han havde rendt rundt og leget.

Siden har det ikke været muligt at finde nogle spor efter ham.

Efterforskningen pågår endnu.