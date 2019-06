De to gamle hvide mænd Bernie Sanders og Joe Biden kæmper om at kæmpe imod den tredje gamle hvide mand Donald Trump.

Ud af 45 amerikanske præsidenter har de 44 været modne hvide mænd.

Og medmindre miraklet indtræffer inden valgdagen 3. november 2020, fortsætter den trend i mindst fem og et halvt år endnu.

I kampen om at kæmpe imod den siddende hvide og aldrende præsident, Donald Trump, ligger to andre hvide og gamle mænd, Joe Biden og Bernie Sanders, nemlig helt oppe i front.

Donald J. Trump satser på sine kernevælgere. Denne strategi kan føre til genvalg i 2020. Foto: Chris Kleponis - EPA Vis mere Donald J. Trump satser på sine kernevælgere. Denne strategi kan føre til genvalg i 2020. Foto: Chris Kleponis - EPA

Og yngre og anderledes kandidater som den blot 37-årige homoseksuelle borgmester Pete Buttigieg fra Indiana og den kvindelige sorte guvernør fra Californien, Kamala Harris, har ifølge de seneste meningsmålinger ikke skyggen af chancen for at blive USA's 46. præsident.

»Nogle gange skulle man tro, at #MeToo og #BlackLivesMatter-kampagnen aldrig nogensinde havde fundet sted. Det er, som om vi lever i fortiden,« siger skuespillerinden Ashley Judd i et interview med bladet Hollywood Reporter.

Med sine sex-anklager imod filmproduceren Harvey Weinstein og sin omfattende aktivisme var Ashley Judd med til at starte den feministiske ånds-revolution #MeToo, og Alicia Garza, der i 2015 var med til at starte bevægelsen #BlackLivesMatter på vegne af alle undertrykte sorte amerikanere, er enig.

»Jeg kender ikke én sort amerikaner, der har i sinde at stemme på Donald Trump. Meget få af mine sorte venner kender overhovedet navnet 'Bernie Sanders', og for de samme venner var Joe Biden bare den 'gamle hvide fyr', der altid stod bag Barack Obama,« siger Alicia Garza i et interview med bladet The New Yorker.

Barack Obamas forhenværende vicepræsident Joe Biden ligger i øjeblikket lunt i samtlige meningsmålinger. Foto: SCOTT OLSON - AFP Vis mere Barack Obamas forhenværende vicepræsident Joe Biden ligger i øjeblikket lunt i samtlige meningsmålinger. Foto: SCOTT OLSON - AFP

I de seneste vælgerundersøgelser ligger Barack Obamas vicepræsident, Joe Biden (76), godt 10 procentpoint foran sin ét år ældre modkandidat, senator Bernie Sanders fra Vermont. Og ifølge CNN spås især Joe Biden gode chancer for at vinde over Donald Trump i 2020.

Men der er stadig halvandet år til valgdagen.

Og på tilsvarende tidspunkt i 2015 (året før Trumps triumf) var det stadig moderate Jeb Bush og nyreligiøse Ted Cruz, der lå bedst placeret i kampen om Barack Obamas gamle job. Ingen troede endnu for alvor på Trump.

»I Europa bliver vælgerne trætte af valgkamp efter halvanden måned. Så I skulle bare vide, hvordan det er at lægge øre og øjne til den slags i over to år. Det er trættende for både vælgerne og kandidater som Joe Biden og Bernie Sanders. Flere af de yngre kandidater som Bete O'Rourke og Cory Booker virker allerede helt flade. Og selvom vælgerundersøgelserne siger én ting nu, kan meget nå at ændre sig inden efteråret 2020,« siger forfatter og Washington-korrespondent Tip Spangler til B.T.

I alt 24 demokratiske kandidater kæmper om at kæmpe imod Donald Trump ved valget i 2020.Øverste række fra venstre: senator Bernie Sanders, senator Kamala Harris, senator Elizabeth Warren, senator Cory Booker, senator Amy Klobuchar, senator Kirsten Gillibrand, senator Michael Bennet og forhenværende senator Mike Gravel.Midterste række fra venstre: forhenvæende kongresmedlem Beto O'Rourke, medlemmer af Repræsentanternes Hus: Tulsi Gabbard, John Delaney, Eric Swalwell, Tim Ryan og Seth Moulton, forhenværende boligminister Julian Castro og forhenværende vicepræsident Joe Biden.Nederste række fra venstre: borgmester Pete Buttigieg, forhenværende guvernør John Hickenlooper, guvernør Jay Inslee, guvernør Andrew Yang, guvernør Marianne Williamson, borgmester Wayne Messam, guvernør Steve Bullock og endelig borgmester Bill de Blasio. Foto: REUTERS Vis mere I alt 24 demokratiske kandidater kæmper om at kæmpe imod Donald Trump ved valget i 2020.Øverste række fra venstre: senator Bernie Sanders, senator Kamala Harris, senator Elizabeth Warren, senator Cory Booker, senator Amy Klobuchar, senator Kirsten Gillibrand, senator Michael Bennet og forhenværende senator Mike Gravel.Midterste række fra venstre: forhenvæende kongresmedlem Beto O'Rourke, medlemmer af Repræsentanternes Hus: Tulsi Gabbard, John Delaney, Eric Swalwell, Tim Ryan og Seth Moulton, forhenværende boligminister Julian Castro og forhenværende vicepræsident Joe Biden.Nederste række fra venstre: borgmester Pete Buttigieg, forhenværende guvernør John Hickenlooper, guvernør Jay Inslee, guvernør Andrew Yang, guvernør Marianne Williamson, borgmester Wayne Messam, guvernør Steve Bullock og endelig borgmester Bill de Blasio. Foto: REUTERS

På republikansk side har kun én kandidat, eksguvernør Bill Weld, turdet udfordre Donald Trump til nomineringen. Og hans spås ingen chancer.

Det republikanske konvent, hvor kandidaten udpeges, finder sted i North Carolina 24. august.

Det demokratiske konvent finder sted 13. juli i staten Wisconsin. Her skal Donald Trumps endelige modstander udpeges.

Og hvis alt går som ventet, bliver det endnu en gang 'hvid mand imod hvid mand'.