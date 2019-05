I Irak er myndighederne i fuld gang med at retsforfølge en lang række tilfangetagne hellige krigere.

En irakisk domstol har søndag dømt tre franskmænd til døden, efter at de blev kendt skyldige i at tilslutte sig den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Det oplyser en unavngiven embedsmand fra domstolen.

De tre blev fanget i Syrien af USA-støttede styrket. De er de første franske IS-krigere der modtager en dødsstraf i Irak.

De tre franske statsborgere - Kevin Gonot, Leonard Lopez og Salim Machou - har 30 dage til at anke afgørelsen.

Tusindvis af jihadister er de seneste måneder kommet i Iraks varetægt fra nabolandet Syrien. Her blev de nedkæmpet af Syriens Demokratiske Styrker, der har været støttet af USA i kampen mod den militante gruppe.

Irakiske domstole har iværksat retssager mod hundredvis af udenlandske krigere. Mange af dem står til livstid i fængsel eller dødsstraf.

De tre, der søndag er blevet dømt, var blandt 12 franskmænd, der i februar blev fanget i Syrien og overført til de irakiske myndigheder.

Menneskerettighedsorganisationer - heriblandt Human Rights Watch - har kritiseret Iraks retssager mod formodede terrorister. De mener, at sagerne ofte beror på indicier eller tilståelser, der er givet som følge af tortur.

Irak er et af de fem lande i verden, der henretter flest personer. Det viser en rapport fra april fra Amnesty International.

Analytikere advarer desuden om, at fængsler i Irak har fungeret som "skoler" for fremtidige jihadister. Heriblandt lederen af IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Den irakiske regering har ikke oplyst officielle tal om, hvor mange hellige krigere der sidder i landets fængsler. Uafhængige estimater peger dog på helt op mod 20.000 fanger med IS-forbindelser.

/ritzau/AFP