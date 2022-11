Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet i Charlottesville i den amerikanske delstat Virginia har anholdt en studerende, mistænkt for at have dræbt tre fodboldspillere på et universitet.

Det sker efter et skyderi på University of Virginia søndag aften lokal tid, hvor to personer yderligere blev såret.

I 12 timer blev alle omkring universitetet anbefalet at blive indendøre, mens en menneskejagt foregik.

Det skriver New York Times.

Universitetspæsidenten satte i morges dansk tid navn på personen, de efterlyste for skyderiet, men det er uklart, om det er ham, der nu er blevet anholdt.

Det drejede sig om Christopher Darnell Jones Jr., en tidligere amerikansk fodboldspiller på universitet, og han blev betegnet som 'bevæbnet og farlig', lød det fra universitetspræsident Jim Ryan.

Politiet har endnu ikke et motiv for skyderiet, men det skete ifølge New York Times, da de ankom i en parkeringskælder fra en klasseudflugt tilbage på universitetet.