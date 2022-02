Lørdag aften var tre tyske fly på vej Rusland.

Men pludselig vendte de om og rettede igen kursen mod henholdsvis München og Frankfurt, hvor de var fløjet fra.

Det skriver norske Dagbladet.

To af flyene var fra luftfartsselskabet Lufthansa, og selskabet skriver til Dagbladet, at flyene blev bedt om at vende om på grund af mulige sanktioner mod tyske fly i russisk luftrum.

»Lufthansa vil ikke bruge russisk luftrum de næste syv dage som følge af de nuværende og kommende regler. Fly til Rusland vil blive aflyst i denne periode. Fly, der er i russisk luftrum, vil snart forlade det,« skriver en talsmand for Lufthansa i en e-mail til Dagbladet.

En række lande har de seneste 24 timer valgt at lukke deres eget luftrum for russiske fly, og et af dem er også Tyskland.

Det gælder ligeledes Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen, ligesom Estland, Letland og Litauen inden længe også lukker deres luftrum for Rusland.

Rusland har som modreaktion valgt at lukke deres luftrum for en række af de lande, der har indført sanktionerne mod dem, og det er altså den konsekvens, som Lufthansa er bekymret for.