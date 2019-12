Tre briter, alle fra samme familie, er fundet døde i en pool på et ferieresort i Spanien. Det skriver Sky News.

Der er tale om en 9-årig pige, hendes 16-årige bror og deres 52-årige far.

De tre personer blev fundet livløse i en pool på Club La Costa World i Costa del Sol juleaftensdag, skriver rejseselskabet CLC World Resorts and Hotels i en pressemeddelelse ifølge Sky News.

Ifølge rejseselskabet blev der ydet førstehjælp på stedet, men de tre personers liv stod ikke til at redde.

Dødsulykken skete, da den 9-årige pige kom i problemer i poolen.

Hendes bror og far forsøgte at komme hende til undsætning, men redningsaktionen endte med at koste dem livet.

»Ledelsen samarbejder med myndighederne i deres undersøgelse af dødsfaldene,« skriver rejseselskabet.

»Vi vil gerne takke redningsholdet for deres hurtige reaktion og vores medarbejdere for at støtte familien i denne svære tid,« lyder det videre.