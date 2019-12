En juleferie i sydens sol udviklede sig til en frygtelig tragedie for en britisk familie, da en far og to børn blev fundet døde i en pool på et spansk ferieresort.

Nu udtaler hotellets ejer sig om årsagen til dødsulykken.

Juleaftensdag kom en 9-årig pige i problemer i poolen under familieferien på Club La Costa World nær Malaga. Hendes far og en 16-årig beslægtet dreng forsøgte at komme hende til undsætning, men redningsaktionen endte med at koste dem livet. Heller ikke pigens liv stod til at redde.

Siden har efterforskere forsøgt at finde ud af, hvordan tragedien kunne ske.

Fokus var i første omgang rettet mod en pumpe, der renser vandet i swimmingpoolen, idet pigens badehat sad fast i pumpen og andre af hotellets gæster oplevede, at der var understrøm i poolen.

Men ifølge hotellets ejer, var der i stedet tale om en 'tragisk ulykke'.

»Guardia Civil (enhed i det spanske politi, red.) har forestået en grundig undersøgelse og havde ingen anmærkninger til poolen og sikkerheden omkring den,« lyder det i en udtalelse fra CLC World Resorts and Hotels, som ejer Club La Costa World.

»Det får os til at tro, at det var en tragisk ulykke, som har efterladt alle, der var i nærheden, i chok,« fortsætter hotelkæden i udtalelsen.

Her ses poolen, hvor tre medlemmer af samme familie mistede livet 25. december 2019. Foto: JON NAZCA

Ifølge lokalmediet El Periodico kunne ingen af de tre omkomne svømme. Oplysningen skulle en søster til den omkomne 9-årige og hendes far have givet til efterforskerne.

Der er dog stadig ubesvarede spørgsmål i gåden om familietragedien.

For det er endnu uvist, hvorfor den 9-årige pige opholdt sig i en pool, hvor hun ikke kunne bunde.

Hvorfor det ikke lykkedes at redde pigen, hendes bror og hendes far op af vandet, før det var for sent, er heller ikke blevet belyst.

Obduktionen af de tre lig kunne fastslå, at de druknede.

Den druknede mand og hans datter var britiske statsborgere, mens den 16-årige dreng er amerikaner.

Mandens hustru og parrets andet barn var også på resortet, da ulykken skete. Det var moren, som slog alarm.

Poolen på Club La Costa World, de tre familiemedlemmer druknede i, blev genåbnet torsdag.