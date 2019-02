Fransk politi mistænker tre mænd for at have fremskaffet det våben, der blev brugt under angreb på julemarked.

Tre mænd er fredag blevet sigtet for medvirken til angrebet på et julemarked i Strasbourg i Frankrig i december.

Det oplyser kilder i det franske retsvæsen til det franske nyhedsbureau AFP og det tyske nyhedsbureau dpa.

De tre mænd sidder varetægtsfængslet, mens de venter på at blive stillet for en dommer, oplyser kilderne.

Ifølge franske medier mistænker fransk politi de tre for at have fremskaffet den revolver, som den 29-årige Cherif Chekatt brugte under angrebet på julemarkedet.

Under det dødelige angreb den 11. december 2018 blev fem personer dræbt, mens 11 personer blev såret.

Gerningsmanden blev skudt og dræbt af politiet den 13. december efter en to dages lang politijagt. Mere end 700 politifolk deltog i jagten på den 29-årige.

Han havde i forvejen 27 domme på samvittigheden og var kendt af myndighederne som en mulig ekstremist.

Chekatt blev tilføjet til en liste over mulige ekstremister, da han sad fængslet i Frankrig i 2015. Begrundelsen var, at han "praktiserede en radikal form for religion".

Efterforskerne har efter angrebet fundet en video, hvor Chekett sværger troskab til Islamisk Stat.

Islamisk Stat har tidligere påstået, at den mistænkte gerningsmand var en del af gruppen, men det har den franske indenrigsminister, Christophe Castaner, afvist.

De tre varetægtsfængslede på henholdsvis 32, 34 og 78 år er alle i familie med hinanden.

De sigtes for at have fremskaffet og leveret gerningsvåbnet til Chekatt og for brud på terrorloven, oplyser kilderne til AFP.

De tre mænd blev anholdt tirsdag sammen med to andre mistænkte i samme familie. De to andre er dog onsdag blevet løsladt uden sigtelser.

/ritzau/