To personer er i kritisk tilstand efter et skyderi på Pearl Harbor Naval Shipyard. Gerningsmanden meldes død.

Tre personer er sårede, efter at en gerningsmand onsdag eftermiddag lokal tid åbnede ild på militærbasen Pearl Harbor Naval Shipyard i den amerikanske delstat Hawaii.

Det oplyser myndighederne på stedet ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til torsdag dansk tid.

Flere kilder fortæller til det lokale medie Hawaii News Now, at to af de sårede er i kritisk tilstand.

Ifølge kilderne skulle der være civile blandt ofrene.

En talsmand på stedet oplyser, at situationen er under kontrol.

Basen er under lockdown, og Hawaii News Now rapporterer, at gerningsmanden er "sikret". Det er uklart, hvad det præcist betyder.

Imens fortæller et vidne, at han så gerningsmanden skyde og dræbe sig selv. Dette er ikke bekræftet fra officielt hold.

Politiet modtog de første meldinger om skyderiet onsdag klokken 14.30 lokal tid.

Pearl Harbor Naval Shipyard bliver brugt af både det amerikanske luftvåben og den amerikanske flåde. Basen ligger 13 kilometer fra Honolulu.

Skyderiet sker bare tre dage før årsdagen for angrebet på Pearl Harbor tidligt om morgenen den 7. december 1941.

Pearl Harbor blev angrebet af hundredvis af japanske fly og skibe. 2400 amerikanere blev dræbt under angrebet, der kom bag på amerikanerne.

USA gengældte blandt andet angrebet ved at kaste verdens første atombombe. Det skete i Hiroshima i 1945, kort tid før Anden Verdenskrig sluttede.

Angrebet på Pearl Harbor skete som følge af en længerevarende diplomatisk krise mellem de to lande.

/ritzau/