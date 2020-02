Mindst tre personer er blevet skudt mandag i Arkansas i en Walmart, som er den største supermarkedskæde i USA.

Det fortæller en kilde i Forrest City Police Department ved navn Chastity Boyd til mediet The Associated Press.

Boyd havde dog ingen informationer om, hvor slemt det stod til for de personer, der var blevet skudt og omfanget af deres skader.

En medarbejder fra en butik overfor supermarkedet sagde til Boston Globe, at 'hun var bange', og at hun kunne se en masse politi på stedet samt, at medarbejderne i supermarkedet var blevet evakueret ud på parkeringspladsen.

Opdateres...