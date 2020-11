Et år efter at tyve blandt andet slap afsted med diamant til 81 millioner kroner, har politiet anholdt tre.

En berømt diamant og et sværd med næsten 800 diamanter var blandt de kunstskatte, som tyve slap afsted med ved et spektakulært kup mod et museum i Dresden i november sidste år.

Et år senere har politiet nu anholdt tre mistænkte i sagen. Det oplyser den tyske anklagemyndighed tirsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

I forbindelse med efterforskningen har politiet ransaget 18 ejendomme i Berlin. Heriblandt ti lejligheder og flere garager.

- Vi fokuserer på eftersøgningen af de stjålne kunstskatte og mulige beviser, såsom harddiske, tøjgenstande og værktøj, skriver anklagemyndigheden.

Det er efterhånden et år siden, at tyve brød ind i det historiske museum Grünes Gewölbe i Dresden.

Tyvenes udbytte omfattede blandt andet den berømte hvide Dresden-diamant. Den er en af de mest værdifulde juveler i samlingen fra August den Stærke, der var kurfyrste i delstaten Sachsen for 300 år siden.

Kurfyrsten betalte selv en høj pris for diamanten, da han købte den i 1728.

På listen over stjålne genstande var også et sværd med ni store og 770 små diamanter på skæftet.

Overvågningsbilleder, som politiet i Sachsen har offentliggjort, viser en af tyvene bruge en økse til at knuse glasset i den udstillingsmontre, der indeholder tre samlinger af diamantsmykker.

Tyvene knuste angiveligt et vindue til museet for at komme ind. De havde forinden afbrudt strømmen.

Optagelser viser dem gå målrettet efter bestemte montrer. Ifølge tysk politi tyder det på, at det var en "målrettet og planlagt forbrydelse".

Politi vil i løbet af tirsdag foretage en række aktioner i Berlin-Neuköln-distriktet i den tyske hovedstad.

Derfor advares der om betydelige trafikale udfordringer hele dagen, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/