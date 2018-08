Selvmorder udløste en bombe ved en demonstration forud det kommende parlamentsvalg i oktober.

København. Mindst tre personer er blevet dræbt ved et selvmordsangreb i nærheden af valgkommissionens kontor i Jalalabad i det østlige Afghanistan, oplyser de lokale myndigheder ifølge Reuters.

Otte personer blev såret ved eksplosionen.

Selvmorderen udløste en bombe ved en demonstration til fordel for en kandidat ved det kommende parlamentsvalg i oktober.

Den pågældende politiske kandidat er ikke blevet godkendt af myndighederne, som mistænker ham for at have forbindelser til militante væbnede grupper.

Efterårets parlamentsvalg opfattes som en generalprøve til præsidentvalget næste år.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, erklærede i sidste uge tre måneders våbenhvile, som han bad Taliban gengælde. Våbenhvilen vil kun holde, hvis den militante bevægelse er med, sagde han.

- Våbenhvilen bør overholdes fra begge sider. Dens fortsættelse og varighed afhænger også af Talibans position, sagde Ghani for seks dage siden.

På det seneste har der været voldsomme kampe mellem Taliban og afghanske regeringsstyrker, og antallet af selvmordsangreb har været stigende i de seneste måneder.

Tidligere på måneden viste en opgørelse fra FN, at eksplosioner, selvmordsangreb og sammenstød har kostet over 1600 civile livet i årets første seks måneder. Det er det højeste antal i et årti.

Taliban har ikke reageret officielt på udspillet fra præsidenten.

Islamisk Stat stod tidligere på ugen bag raketangreb mod præsidentpaladset og andre bygninger i den afghanske hovedstad, Kabul.

/ritzau/Reuters