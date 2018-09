Tre mennesker er dræbt og adskillige meldes såret under et skyderi ved et stort distributionscenter i Aberdeen i den amerikanske delstat Maryland, oplyser en kilde i politiet og understreger, at det er foreløbige oplysninger.

En af de sårede er ifølge lokalmediet ABC2 Baltimore gerningskvinden.

Politiet blev kaldt ud til skyderiet klokken 9.06 lokal tid. Fem minutter senere ankom flere patruljevogne til gerningsstedet, hvor betjentene fandt adskillige sårede.

Der blev givet førstehjælp, men tre af ofrenes liv stod desværre ikke til at redde.

Foto: Scott Serio/EPA Foto: SCOTT SERIO Vis mere Foto: Scott Serio/EPA Foto: SCOTT SERIO

Det var en kvinde, som af endnu uvisse årsager åbnede ild med et håndvåben på distributionscenteret Rite Aid i Aberdeen nordøst for storbyen Baltimore, hvor der er omkring 1.000 ansatte.

Gerningskvinden er blandt de tilskadekomne og er indlagt på hopitlalet i kritisk tilstand. Faren skulle derfor være overtået, oplyser ABC2 Baltimore.

Politiet oplyser, at betjentene ikke har affyret skud. Det vides endnu ikke, hvordan gerningskvinden kom til skade eller hvor mange sårede der er i alt.

Sherifkontoret i Hartford County, hvor Aberdeen ligger, oplyser på Twitter, at gerningskvinden handlede alene.

Based on what we know, thus was a lone suspect. The suspect is in custody and in critical condition at the hospital — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20. september 2018

Tidligere lød det fra den lokale sherifs kontor, at der var 'adskillige ofre', og FBI i Baltimore vurderede, at situationen var 'farlig'.

Lokale beboere opfordres stadig til at holde sig på afstand af skyderiet.

Skyderiet i Aberdeen sker tre uger efter, at en mand bevæbnet med en riffel angreb en lokal avis i Annapolis syd for Baltimore. Fem ansatte på avisen blev dræbt.

/ritzau/AP

Authorities respond to a shooting in Harford County, Md., on Thursday, Sept. 20, 2018. Authorities say multiple people have been shot in northeast Maryland in what the FBI is describing as an "active shooter situation." (Jerry Jackson /The Baltimore Sun via AP). (Foto: Jerry Jackson/Baltimore Sun/Ritzau Scanpix) Foto: Jerry Jackson/Baltimore Sun Vis mere Authorities respond to a shooting in Harford County, Md., on Thursday, Sept. 20, 2018. Authorities say multiple people have been shot in northeast Maryland in what the FBI is describing as an "active shooter situation." (Jerry Jackson /The Baltimore Sun via AP). (Foto: Jerry Jackson/Baltimore Sun/Ritzau Scanpix) Foto: Jerry Jackson/Baltimore Sun