Formodet gerningsmand er dræbt efter et skyderi uden for en Walmart i Oklahoma, hvor tre mennesker blev dræbt.

Mindst tre er dræbt i et skyderi i et Walmart-supermarked i byen Duncan i Oklahoma mandag.

Det oplyser politiet i den amerikanske delstat ifølge den lokale tv-station Fox 25.

Den formodede gerningsmand er blandt de tre dræbte, oplyser politichefen i Duncan, Danny Ford, til tv-stationen TNN.

Skyderiet skete uden for supermarkedet mandag formiddag lokal tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kilder, der befinder sig inde i supermarkedet, bekræfter over for Fox 25, at ingen har lov at forlade eller komme ind i butikken.

Skoler i nærheden af den berørte Walmart er ligeledes midlertidigt lukket ned - et såkaldt "lockdown" - indtil politiet har undersøgt området.

Duncan i Oklahoma har omkring 23.000 indbyggere.

Skuddrab er hyppigt forekommende i USA. Søndag aften blev mindst ti mennesker ramt af skud ved et masseskyderi i byen Fresno i Californien. Mindst fire blev dræbt.

Få dage inden skød og dræbte en 16-årig skoleelev to andre elever på en skole i Californien. Gerningsmanden døde siden af de skader, han påførte sig selv med et skud i hovedet.

I år er der i USA hidtil registreret 34.489 dødsfald på grund af brug af skydevåben. Tallet omfatter både drab, selvmord og ulykker, viser en opgørelse fra gunviolencearchive.org.

/ritzau/