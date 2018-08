Borgmester afviser terror i forbindelse med knivangreb i Belgien, der kostede gerningsmand og to andre livet.

Bruxelles. To mennesker er onsdag blevet dræbt af en mand, som bevæbnet med en kniv stak løs på dem under et restaurantbesøg i byen Moresnet-Chapelle i Belgien.

Gerningsmanden, som er ekskæreste til et af ofrene, er også selv dræbt, skriver avisen Le Soir. De nærmere omstændigheder er ikke umiddelbart oplyst.

Manden kom ind på restauranten med en kniv i hånden og angreb flere af de tilstedeværende, oplyser borgmesteren i Liège kommune, hvor Moresnet-Chapelle ligger.

Mindst to andre gæster, der befandt sig på restauranten, blev såret under den voldelige episode. En af de sårede er bragt med helikopter til et hospital.

Borgmesteren, Thierry Wimmer, skriver i en meddelelse, at der ikke er tale om et terrorangreb. Han betegner det som "et drama", der hører til i "privatsfæren".

Belgisk politi afspærrede gaden omkring klokken 17, skriver Le Soir.

/ritzau/