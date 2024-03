Byerne Kramatorsk og Slovjansk er blevet ramt. De ligger begge nær frontlinjen i det østlige Ukraine.

Mindst tre personer er blevet dræbt af russiske angreb i en række ukrainske byer i det østlige Ukraine lørdag, har ukrainske embedsmænd oplyst ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Byerne Kramatorsk og Slovjansk er blevet ramt. De ligger begge nær frontlinjen.

Bystyret i Kramatorsk har via beskedtjenesten Telegram oplyst, at et missil har ramt en del af byen, der både huser industribygninger og individuelle huse.

Redningspersonale leder efter en person, der formodes fastklemt i murbrokker.

Kramatorsk har dannet rammen om nogle af de dødeligste angreb i den næsten to år lange konflikt.

I april 2022 ramte et missilangreb byens togstation. Her blev 63 personer dræbt.

I Slovjansk blev en skole ramt lørdag. Her leder redningspersonale efter mindst en person i murbrokkerne.

Russiske styrker har vundet terræn i Donetsk-regionen. Begge byer formodes at være klare mål for russerne, hvis de trænger endnu længere frem langs den 1000 kilometer lande frontlinje.

Reuters har ikke selvstændigt kunnet verificere nogen af meldingerne. De er dog sket i områder, hvor russiske angreb jævnligt finder sted.

Rusland hævder, at det ikke går efter at ramme civile.

Rusland har nu "fuld kontrol" med byen Avdijivka i det østlige Ukraine. Det har den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, meddelt Ruslands præsident, Vladimir Putin, lørdag aften dansk tid.

Ifølge Sjojgu udgjorde byen "et kraftfuldt forsvarspunkt for Ukraines væbnede styrker".

De russiske styrker har forsøgt at indtage Avdijivka i månedsvis.

Den omstridte by ligger omkring ti kilometer nord for byen Donetsk, som er hovedby i regionen af samme navn.

Donetsk-regionen er en af fire ukrainske regioner, som Putin har erklæret som en del af Rusland.

/ritzau/