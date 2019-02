Det er en auktion for feinschmeckere. For kendere. For folk, der interesserer sig for dollarsedler. Gamle dollarsedler.

28. februar kommer tre af de mest sjældne stykker amerikanske papirsedler nogensinde under hammeren i staten Maryland.

De tre sedler er to tusinddollarsedler fra 1869 og 1891 og en enkelt på 500 dollar fra 1869. Man forventer, at buddene når op i nærheden af 52 millioner kroner.

Den mest værdifulde er tusinddollarsedlen fra 1891, der vurderes til mellem to og tre millioner dollar. Den er et af de blot to eksemplarer, man mener eksisterer den dag i dag, ifølge auktionshuset Stack's Bowers.

Den berømte tusinddollarseddel fra 1891 med portrættet af William L. Marcy i højre side. Foto: Stack's Bowers Galleries Vis mere Den berømte tusinddollarseddel fra 1891 med portrættet af William L. Marcy i højre side. Foto: Stack's Bowers Galleries

Den er også – blandt virkelige kendere – kendt som 'Marcy-sedlen'. Den bærer nemlig portrættet af William L. Marcy, der var guvernør i New York og finansminister i USA.

Den har allerede sat rekord som den seddel, der er handlet for det største beløb nogensinde, nemlig prisen, den blev solgt for ved en auktion i 2013: 2,6 millioner dollar.

500 dollarsedlen bærer portrættet af den sjette amerikanske præsident, John Quincy Adams, og den forventes at indbringe 2,5 millioner dollar.

Der blev trykt ikke mindre end 89.360 eksemplarer af 500-dollarsedlen, men i dag eksisterer der formentlig kun tre, lyder det fra auktionshuset.

500-dollarsedlen med et portræt af præsident John Quincy Adams. Foto: Stack's Bowers Galleries Vis mere 500-dollarsedlen med et portræt af præsident John Quincy Adams. Foto: Stack's Bowers Galleries

Den samme salgspris ventes også for den sidste af de tre sedler, tusinddollarsedlen fra 1869.

Den bærer portrættet af DeWitt Clinton, den sjette guvernør i New York. Denne seddel blev sidste gang solgt i 1946, oplyses det.

Dengang blev den solgt for 1.200 dollar – det svarer til 15.500 dollar i dagens penge.

De tre ekstremt dyre pengesedler tilhører Joel R. Anderson. Han er udgiver og kendt for sin fascination og samling af amerikanske pengesedler.

Der er allerede åbnet for bud via internettet for de tre dollarsedler, selv om auktionen først går i gang 28. februar.