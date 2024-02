Mindst tre personer har mistet livet i Californien, efter at den amerikanske stat er blevet ramt af et voldsomt uvejr.

Det er en såkaldt atmosfærisk flod, der er kommet ind fra Stillehavet.

Og det er ikke slut endnu.

Der forventes endnu mere regn i de kommende dage, hvor vejrtjenesten National Weather Service stadig advarer om risiko for livsfarlige oversvømmelser.

»Den igangværende atmosfæriske flod vil fortsat føre til store regnmængder,« lyder det.

Vandmængderne har allerede medført store skader flere steder i Californien.

Eksempelvis i Los Angeles, hvor der er faldet 25 centimeters regn på 24 timer. Her er der registreret mere end 120 jordskred – der har beskadiget huse og biler.

»Der er tale om en af de vådeste storme over Los Angeles-området, siden man er begyndt af registrere dem,« som Ariel Cohen, chefmeteorolog hos National Weather Service i Los Angeles, mandag aften konstaterede ifølge Reuters:

Biler fanget i jordskred i Malibu.

»Set helt tilbage til 1870erne er den her i top-3.«

Hårdest ramt har kvarterne Hollywood Hills, Beverly Hills og Topanga været.

I kvarteret Beverly Glen var der dog et helt hus, der forsvandt.

»Da jeg gik ud for at se, hvad der skete, så jeg blot en vandvarmer på det sted, hvor huset plejede at stå,« siger beboeren Dave Christensen ifølge tv-stationen KTLA.

Skader på hus og bil.

Borgmesteren i Los Angeles, Karen Bass, har i nat sagt, at det har været »en hård dag for vores by«.

»Jeg ved, det er hårdt, men vi skal nok komme igennem,« har det videre lydt.

Brandvæsenet i Los Angeles har rykket ud 130 gange for at redde folk, der er fanget i oversvømmelser.

Blandt andet måtte en helikopterpatrulje redde en mand, der var sprunget ud i vandmasserne for at redde sin hund.

Los Angeles firefighters rescued a man who got caught in fast-moving water while trying to save his dog.



Efterfølgende formåede hunden i øvrigt selv at svømme i land.

En atmosfærisk flod kan beskrives som et aflangt vejrfænomen, der fragter store vandmængder rundt om Jorden.

Og det har efterhånden regnet i flere dage i Californien, hvor guvernør Gavin Newsom har erklæret undtagelsestilstand i otte amter med en samlet befolkning på mere end 20 millioner mennesker.

Allerede tidligt mandag var mellem 800.000 og 900.000 indbyggere i staten uden strøm.

Los Angeles River er vokset i størrelse.

Der er registreret vindstød på op mod 121 kilometer i timen.

I Los Angeles County, som omfatter dele af Los Angeles, havde man forberedt sig på det værste, men her har man dog udstødt et lille lettelsens suk.

Skaderne har ikke været så voldsomme, som man havde forventet.

»Det har mere været som 1.000 sår,« som Lindsey Horvath fra bystyret udtrykker det.

Væltede træer har også medført skader.

Klimaforskeren Daniel Swain fra University of California havde på forhånd advaret om, at det kunne gå meget galt, men mandag aften har han også nedtonet omfanget.

»Der er udbredte og markante oversvømmelser – og lokalt alvorlige oversvømmelser – men der er intet, der er fuldstændig vanvittigt,« sagde han ifølge Reuters i en update på YouTube.

Men folk bliver løbende evakueret fra områder, hvor jordskred og pludselige oversvømmelser ser ud til at kunne udvikle sig til livstruende situationer.

»Vi er ikke ovre det endnu,« som en talsmand for guvernøren siger:

»Der kan stadig komme meget farlige følger overalt i det sydlige Californien i dag og i morgen.«

Det voldsomme vejr har også påvirket flytrafikken.

