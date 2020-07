Tre mennesker er døde og to kvæstet, efter at et mindre fly lørdag eftermiddag styrtede ned i et hus i den tyske by Wesel.

Det skriver netavisen Rheinische Post på baggrund af de foreløbige oplysninger.

Ifølge øjenvidner kolliderede flyet med en varmluftsballon, inden det styrtede. Men denne oplysning er ikke bekræftet af redningstjenesten eller tyske myndigheder.

Et øjenvidne taler om en eksplosion og beskriver det over for netavisen Bild som en "ildkugle".

Rheinische Post viser billeder af et brændende hus og et stort antal brandfolk og andet redningsmandskab, der befinder sig på stedet.

Ofrene for ulykken er endnu ikke identificerede, men de er alle tre voksne, siger en talsmand for politiet til Bild. Det er endnu uklart, om piloten på det lille passagerfly er blandt dem.

Foruden piloten skal der have været i hvert fald én anden person om bord på flyet.

En af de to kvæstede er et barn, der tilsyneladende bor i huset, oplyser redningsmandskab til netavisen. Barnet har kun fået mindre skader, men er i chok, skriver Bild.

Wesel ligger i det vestlige Tyskland omkring 35 kilometer nord for Duisburg. Det er tæt ved grænsen til Holland.

