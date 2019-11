Cirka 250 mennesker er blevet dræbt under voldsomme demonstrationer i Irak siden begyndelsen af oktober.

Tre demonstranter er blevet skudt og dræbt i nattens løb i Irak.

Det oplyser lederen af den retsmedicinske afdeling i den hellige by Karbala, hvor de tre blev dræbt, mandag.

Sikkerhedsstyrker affyrede skud direkte mod demonstranter, der blandt andet forsøgte at kravle over en mur ind til det iranske konsulat i byen.

Over 250 personer har mistet livet, siden protester imod regeringen brød ud i landet den 1. oktober. Det oplyser nyhedsbureauet AFP. De irakiske myndigheder er stoppet med at offentliggøre officielle dødstal.

Sent søndag i Karbala hang demonstranter irakiske flag op ved det iranske konsulat i byen. Samtidig spraymalede de "Karbala er fri, Iran ud, ud!" på væggene nær konsulatet, rapporterer AFP.

Andre kastede sten eller affyrede fyrværkeri over konsulatets vægge. Der blev ligeledes sat gang i brande, viser billeder fra stedet.

I takt med at protesterne udviklede sig, blev der affyret skud.

- De skyder ikke op i luften. Deres formål er at dræbe - ikke at opløse demonstrationerne, siger en ung demonstrant iført en maske for munden.

- De beskytter den iranske ambassade, og vi ønsker blot et frit land. Hvorfor dræber de deres egne landsmænd for et andet land?

Irak har en tæt og kompliceret tilknytning til nabolandet Iran.

De to lande udkæmpede i 1980'erne en blodig krig. I dag har Iran en markant politisk og økonomisk indflydelse i Irak.

Hvert år rejser millioner af iranske pilgrimme til den hellige by Karbala i Irak. Den ligger cirka 100 kilometer syd for Iraks hovedstad, Bagdad.

Mange irakere har under den seneste måneds protester beskyldt Iran for at være den primære støtte af et korrupt og ineffektivt system i Irak.

/ritzau/AFP