Tre danske turister savnes fra området nær Rafina i Grækenland, der hærges af skovbrande, oplyser Bravo Tours.

Athen. Flere personer savnes fra området nær de skovbrande, der raserer tæt på den græske hovedstad, Athen. Blandt andre tre danske turister.

Det fortæller Stig Elling, der er rejseambassadør for selskabet Bravo Tours, som danskerne rejser med, natten til tirsdag.

- Vi mangler at få kontakt med tre personer. Men vi regner med, satser på og håber på, at deres mobiltelefoner ligger oppe på hotellet, siger han kort før klokken et.

- Det kan også være, at de står nede ved bådene og venter på at komme afsted, tilføjer han.

I alt er 39 danskere blevet evakueret fra et hotel nord for havnebyen Rafina.

- Det er et hotel, der ligger meget tæt på stranden, og der hvor branden er, siger Stig Elling.

11 af danskerne var på en udflugt, da meldingen, om at hotellet skulle evakueres, kom. De undlod at køre tilbage til hotellet.

Dem, der befandt sig i området, fik at vide, at de skulle forlade hotellet, tage deres vigtigste ejendele med og løbe ned til stranden.

Fem af danskerne er blevet evakueret fra stranden, fortæller rejseambassadøren. De sidste 23 venter stadig. Det er tre af disse, som Bravo Tours endnu ikke har fået kontakt til.

- De sidste skal hentes af en båd, der sejler dem til Rafina. Herfra skal de med bus til Athen, siger Stig Elling.

I den græske hovedstad, Athen, vil de blive indlogeret på et hotel, indtil de ved, om de kan vende tilbage.

I området er der dårligt mobilnet, og oplysningerne om danskerne er få, fortæller Stig Elling, der påpeger, at der ikke foreligger oplysninger om danskere, der er kommet til skade.

Det har ikke været muligt for Bravo Tours' egne folk at komme til området og hjælpe gæsterne, da de græske myndigheder ikke vil tillade det på grund af sikkerheden. Derfor er det selskabets agenter i området, der hjælper danskerne.

Det er to store skovbrande på hver sin side af Athen, der har forårsaget evakueringen. Brandene er ude af kontrol, lyder meldingen. Mindst syv personer er omkommet i flammerne.

Ifølge Stig Elling er Bravo Tours det eneste danske rejseselskab, der på nuværende tidspunkt evakuerer gæster i området.

Den første brand startede i en fyrretræsskov tæt ved kystbyen Kineta, der ligger 50 kilometer vest for Athen. Den anden store brand brød ud i Penteli-området nordøst for Athen mandag eftermiddag.

Det har fået Udenrigsministeriets Borgerservice til at råde personer, der er i nærheden af brandene, til at udvise forsigtighed og følge vejledning fra lokale myndigheder.

/ritzau/