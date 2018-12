Anklager om terrorplan: Hvis det var blevet udført ville det have skadet Sverige alvorligt.

Tre mænd fra Centralasien er blevet anklaget for at planlægge terrorangreb i Sverige. Samtidig er de - sammen med tre andre - blevet tiltalt for at have sendt penge til den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat.

Anklagemyndigheden i Stockholm siger, at tre af de mistænkte anskaffede sig og opbevarede store mængder af kemikalier og andet udstyr.

- Formålet var blandt andet at dræbe og såre andre. Hvis det var blevet udført ville det have skadet Sverige alvorligt, hedder det i en erklæring fra anklagemyndigheden i den svenske hovedstad.

Fem af mændene er varetægtsfængslet, mens den sjette er løsladt frem til retssagen.

De seks mænd er fra Usbekistan og Kirgistan - to tidligere sovjetrepublikker, som begge er overvejende muslimske.

I juni blev usbekeren Rakhmat Akilov kendt skyldig i terror for et lastbilangreb i det centrale Stockholm i april 2017. Han blev idømt fængsel på livstid.

Angrebet skete ved stormagasinet Åhléns i Drottninggatan i det centrale Stockholm 7. april 2017, da Akilov med høj fart kørte en lastbil ind i fodgængere.

Fem blev dræbt i angrebet, tre døde på stedet og to døde på sygehuse. 14 blev såret.

Ifølge politiet forsøgte Akilov også at detonere en hjemmelavet sprængladning ved stormagasinet. Den forårsagede brand i butikslokaler, inden han flygtede fra gerningsstedet.

Han blev senere pågrebet af politiet i Märsta, 40 kilometer nord fra Stockholm.

Med dommen lagde retten sig på linje med anklagerne, der krævede lovens strengeste straf for det, som anklagerne under retssagen kaldte den "måske groveste forbrydelse, der nogensinde er begået i Sverige".

Inden angrebet havde Akilov ansøgt om asyl i Sverige. Men hans anmodning var blevet afvist af de svenske myndigheder. Op til angrebet fandt sted, levede han under jorden i landet.

