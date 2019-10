Tre britiske turister har mistet livet i en forfærdelig ulykke i Sydafrika.

På vej til lufthavnen for at rejse hjem efter deres ferie, endte den bil, som de sad i, med at styrte ud over en bro - og falde omkring 22 meter ned i en flod.

Det skriver Daily Mail og Mirror.

Kun to af de i alt fem personer, der havde siddet i bilen, overlevede.

Det var to britiske ægtepar, der havde været på ferie i Sydafrika sammen:

Peter og Miranda Harris på henholdsvis 67 og 66 år og Chris og Susanna Naylor på henholdsvis 58 og 54 år.

Sammen havde de mandag sat sig ind i en taxa med en tilhørende trailer til deres bagage, før de satte kurs mod lufthavnen efter ti dage i det afrikanske land.

Da de krydsede broen Swartkops gik det dog galt, skriver Mirror.

Ved siden af taxaen havde en anden bil kørt i samme retning på den 300 meter lange bro, og man mener, at et pludseligt vindpust fik taxaens trailer til at ramme ind i bilen ved siden af.

Sammenstødet gjorde, at taxaen kom i ubalance og tippede over - og efterfølgende endte den med at køre ud over afskærmningen på broen og styrte omkring 22 meter ned i floden under dem.

Andre bilister, der så ulykken, skyndte sig at løbe ned til floden, hvor de løb ud i vandet for at redde personerne inde i bilen.

Det lykkedes dem at få hevet de to britiske ægtepar og taxaens chauffør ud, men desværre var tre af dem afgået ved døden.

Kun Peter Harris og chaufføren overlevede.

Chris og Susanna Naylor efterlader sig tre voksne børn - Chloe, Joshua og Sam.

Peter og Miranda Harris fik fire børn sammen.

De tre afdøde vil ifølge Daily Mail blive fløjet hjem til Storbritannien, efter de er blevet obduceret.