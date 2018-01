Kristelig Folkeparti, der har været støtte for den hidtidige borgerlige regering, vil ikke med i ny regering.

Oslo. Partilederne fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er blevet enige om at danne en ny norsk regering, oplyser NRK.

Lederne for de tre partier skal søndag mødes med deres partiorganisationer for at få bekræftet regeringsaftalen, oplyser TV2 Norge.

Norge har de sidste fire år haft en regering bestående af Høyre og Fremskrittspartiet, som havde støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti.

Men Kristelig Folkeparti har ikke ønsket at være deltager i den nye regering.

/ritzau/