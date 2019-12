Politiet har fundet støvler og en barnevogn i vandkanten, tæt på hvor fire personer mandag er fundet livløse.

Tre børn og en kvinde er mandag eftermiddag blevet hentet livløse op af havet i Tromsø i det nordlige Norge.

Det oplyser politiet.

- Lige nu kan vi ikke sige, om der ligger en kriminel handling bag, om det er en ulykke, eller hvad der er sket, siger politichef Anita Hermandsen på et pressemøde mandag aften.

Politiet fandt støvler og en barnevogn i vandkanten, tæt på hvor de fire personer blev fundet. Der var også spor af dem på vej ned mod vandet.

De fire personers nærmere tilstand er mandag aften endnu ukendt.

Politiet kender ikke personernes nationalitet eller nærmere identitet. Politiet har dog en teori om, hvem personerne er, skriver NTB.

De fire personer fik førstehjælp på stedet, inden de blev kørt på Universitetshospitalet Nord-Norge.

Politiet fik en melding om hændelsen mandag klokken 17.28.

- Meldingen lød på, at der var blevet set en barnevogn, og at der var spor ned mod vandet. Da anmelderen kom ned til vandet, blev der fundet nogle ting i vandkanten, som betød, at politiet måtte foretage undersøgelser.

- Der blev der så hentet fire personer op, siger Anita Hermandsen.

Efter fundet ledte eftersøgningshold - herunder dykkere og en helikopter - i en periode efter yderligere personer i vandet.

Politiet har iværksat en større efterforskning af sagen, og det har bedt kommunen i Tromsø om at nedsætte et krisehold.

/ritzau/NTB