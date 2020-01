Sidste fredag blev tre børn på henholdsvis tre, syv og ni år fundet døde i deres hjem i irske Dublin.

Nu er børnenes 43-årige mor sigtet for drab, skriver BBC.

Kvinden blev anholdt nær hjemmet, hvor de tre livløse børn blev fundet. Hun blev efterfølgende overført til et sygehus, hvor hendes tilstand blev betegnet som kritisk. Årsagen til kvindens kritiske tilstand, vides ikke.

Siden er hun dog blevet varetægtsfængslet og sigtet for at stå bag børnenes død. Det er uvist, hvordan hun forholder sig til sigtelsen.

De tre børn, treårige Carla, syvårige Darragh og niårige Conor, blev fundet døde i deres hjem kort før klokken 20 fredag.

Det er endnu uvist, hvad der har kostet dem livet.

Sikkert er det dog, at deres far nu står tilbage med et knust hjerte. Han har i forbindelse med sagen udsendt en udtalelse, hvori det lyder, at alle børn havde en lys fremtid foran sig.

»Der er ingen ord. Der er kun ødelæggelse, sorg og smerte. Hvert åndedrag er en kamp.«

I samme udtalelse kommer han med en opfordring til alle andre forældre:

»Omfavn dine børn, når du har muligheden. Fortæl dem, hvor meget du elsker dem, så ofte du kan. Brug et ekstra minut på at læse og lege med dem og nyd, hvor vidunderlige de er.«

»Fremtiden er nu vores fjende, men jeg vil hver dag kæmpe for at holde minderne om Conor, Darragh og Carla i live.«

Børnene vil blive begravet fredag, hvor der også vil blive holdt en mindehøjtidelighed for dem.