»Åh nej. Nu igen!«

En beboer i det luksuriøse lejlighedskompleks Arnold Palmer Drive i den amerikanske delstat Florida spærrede øjnene op:

På trappen uden for døren lå en lille nyfødt baby.

Alene. Efterladt og hjælpeløs.

Og som om det ikke var usædvanligt nok i sig selv, at et så lille barn bliver efterladt af sine forældre, så er det opsigtsvækkende i denne sag faktisk, at det er sket før.

På nøjagtig samme sted.

Hvilke tanker, der præcis er gået gennem hovedet på personen, der fandt barnet, kan vi ikke vide med sikkerhed.

Men mon ikke den pågældende har sendt en tanke til de andre børn, der har været ude for noget lignende.

BABY WILLOW 3.0–@OrlandoPolice say someone left a baby at the Willow Key Apartments yesterday, and @AshleyEdlund reports no one knows who the mother is.



If this sounds familiar, this is why—> pic.twitter.com/2QfvPQjykU — Karla Ray (@KRayWFTV) July 21, 2019

De seneste fire år har der nemlig i netop dette kvarter i Orlando været hele tre tilfælde af spædbørn, som er blevet efterladt det samme sted.

Det skete i 2016, 2017 og seneste altså i sommeren 2019.

Det fik politiet til at overveje, at der kunne være en sammenhæng.

Det skriver den britiske avis The Idependent.

Betjent Ghena Wasserman Luker, som efterforsker sagen, siger ifølge avisen, at politiet fik en mistanke om, at børnene kunne være søskende.

»På et stykke papir, som blev fundet samme sted som babyen, stod der, at moderen var bange for faderen til barnet,« siger Ghena Wasserman Luker.

Lignende breve blev fundet ved baby nummer to i 2017.

Nu viser DNA-prøver af de tre babyer, at de har samme mor og far.

Who are the parents? DNA shows Orlando parents abandoning 3 babies at same apartment complex over years #Topbuzz https://t.co/nUK1DxCVuG — Becky Hewitt (@BeckyHe34145608) April 22, 2020

»Baseret på forældrenes forsømmelige opførsel, og disse bizarre og usædvanlige sager, er det afgørende at tjekke, at det går godt med alle parter,« siger politibetjenten.

Derfor har politiet søgt penge til at få hjælp fra slægtsforskningsfirmaet The United Data Connect for at finde frem til børnenes forældre.

Lykkes det, understreger politiet, at deres første prioritet er at beskytte børnenes mor og hendes eventuelt andre børn.

Af hensyn til de efterladte børn og deres sikkerhed ønsker politiet ikke på nuværende tidspunkt at offentliggøre flere detaljer om dem.