Tre franske børn er mandag druknet ud for Normandiets kyst. Den tragiske ulykke skete, da en stor bølge ramte en families motorbåd, som derefter kæntrede.

Tre voksne overlevede, men børnene, to søstre på 13 og en dreng på syv, var lukket inde i bådens kahyt, da båden tog vand ind.

Selvom redningsmandskab ifølge BBC hurtigt ankom til stedet, kunne børnene ikke reddes.

Båden kæntrede ud for stranden ved Agon-Coutainville syd for Cherbourg.

Børnenes mor satte overfor det franske medie Daily Quest-France ord på den forfærdelige ulykke, 'der skete så hurtigt'.

»De (børnene, red.) havde ikke tid til at komme ud. Pigernes far prøvede at smadre kahyttens vindue med sin arm, ben og bådens anker.«

Familien var på vej tilbage mod land, da de opdagede vand i båden. Kort efter ramte en stor bølge båden, som med det samme kæntrede.

Vidner opdagede båden, som pludselig lå på siden, inde fra stranden. En sejlerskole kom hurtigt til de nødlidende og kort efter også en helikopter og redningsmandskab.