Tre børn har på tragisk vis mistet livet i den amerikanske stat Florida, da de blev fanget i en fryser, der ikke var tilsluttet strøm, mens de legede udenfor.

Det oplyser politiet, ifølge tv-stationen avisen Sky News.

Ifølge sheriffen i Suwannee County kunne de tre ikke vækkes til live igen, da de blev fundet i en have mandag.

To af børnene - en dreng på seks år og en et-årig pige - var søskende og boede sammen med deres bedstemor. Det tredje barn på fire år boede hos sin mor.

Fryser. Arkivfoto.

De to kvinder deler en lejlighed på grunden, og den ene kvinde sov, mens børnene blev fanget i fryseren.

Den anden var på samme tidspunkt i badeværelset. Da hun kom ud og ikke kunne finde børnene, gik de begge i gang med at lede.

Til sidst fandt de børnene, livløse i fryseren, som lige var blevet købt og stod i haven uden strøm.

Politiet og redningsfolk blev straks tilkaldt, og de to kvinder prøvede at vække børnene til live igen, men uden held. De blev erklæret døde på hospitalet.

Indtil nu har politiet slået fast, at fryseren var brugt, og den havde en haspe ydersiden, så den kunne låses med en hængelås.

Der var dog ikke sat nogen hængelås på fryseren, men da låget smækkede i, smækkede haspen også i og fangede børnene inde i fryseren.

»Ord kan ikke beskrive, hvor ked jeg er af dette her,« sagde sheriffen, Sam St John, på en pressekonference efter de tre børns tragiske død.

»Hver gang du har med børn at gøre, og de dør af noget som dette her, så rører det dit hjerte. Ord kan ikke beskrive dette her, og det eneste, vi kan gøre, er at gå videre med livet.«

Det er imod loven i Florida at efterlade brugte køkkenredskaber udendørs, men politiet mistænker ikke nogen for noget kriminelt.