For anden gang på fem dage er bjergbestigere omkommet i de franske alper.

Paris. Tre bjergbestigere har mistet livet på siden af det franske bjerg Mont Blanc. Det oplyser fransk politi torsdag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Redningsarbejdere forsøgte at nå frem til de tre bjergbestigere, der klatrede på bjergkæden Domes de Miage, der udgøres af en række bjergtoppe på over 3600 meter, som er populære blandt bjergbestigere, oplyser politiet.

Den lokale radiostation France Bleu oplyser torsdag, at bjergbestigerne muligvis er omkommet på deres vej ned fra en bjergtop.

De omkomnes nationalitet er ifølge den lokale radiostation endnu ikke bekræftet torsdag eftermiddag.

Nyhedsbureauet AP citerer Anne Martini fra de lokale myndigheder for, at de tre bjergbestigere var bundet sammen med et reb, da en af deres klatrepløkker skred ud.

Det er den anden fatale ulykke for bjergbestigere på Mont Blanc på fem dage. Søndag døde fire mennesker i en anden ulykke.

Den lokale borgmester har ifølge dpa sidste år oplyst, at der i gennemsnit omkommer 10 mennesker på Mont Blanc om året. I gennemsnit er der 80 til 100 redningsmissioner årligt.

/ritzau/